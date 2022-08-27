Москва
Профиль пользователя AlexRadievich
О себе
Обожаю гулять в новых компаниях людей, общаясь на всевозможные темы.🗣️🚶♀️🚶👯
Люблю играть в настольные игры, не умею проигрывать)))) ♦️🎲♟️
Поиграть в волейбол, баскетбол, настольный теннис и шахматы лучшее что может произойти в хорошую погоду) 🏐⛹️♀️🥅🏈🏟️
Сплавится по реке успев переночевать в палатке как лучше можно закончить это солнечное лето 🌳⛺️☀️🌦️
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
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