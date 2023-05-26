Москва
Профиль пользователя AlexProblem

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О себе

Сама спонтанность). Не люблю сидеть дома. Не против погулять или посидеть где-то. Держу баланс между ЗОЖем и вредными привычками). Из посмотреть, почитать интересуют жанры: Фантастика, Фэнтези, Комедии, Саморазвитие. По музыке - практически меломан.

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу людей в WildRift (мобильная Лига Легенд)

Москва → сходить на мероприятие

"ТЕМАТИКА" - Makspin и многие другие исполнители

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Сходить в кальянную 🤍

маленькое фото пользователя Yana_M
Москва → Другое

Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

маленькое фото пользователя Tema
Москва → Другое

Ищу компанию или друга, поиграть в настолки, пообщаться.

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