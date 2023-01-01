О себе

Бегаю.

Изучаю китайский, в следующем году хочу поехать в Китай.

Люблю ходить на выставки, фестивали в театр и потом обсуждать увиденное.

Люблю путешествовать и в принципе веду активный образ жизни.

В свободное время занимаюсь инженерным творчеством.