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Москва
Бегаю.
Москва
Профиль пользователя alexoldvoight
О себе
Бегаю.
Изучаю китайский, в следующем году хочу поехать в Китай.
Люблю ходить на выставки, фестивали в театр и потом обсуждать увиденное.
Люблю путешествовать и в принципе веду активный образ жизни.
В свободное время занимаюсь инженерным творчеством.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
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