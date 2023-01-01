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Москва
Профиль пользователя alexoldvoight

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О себе

Бегаю.
Изучаю китайский, в следующем году хочу поехать в Китай.
Люблю ходить на выставки, фестивали в театр и потом обсуждать увиденное.
Люблю путешествовать и в принципе веду активный образ жизни.
В свободное время занимаюсь инженерным творчеством.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино
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