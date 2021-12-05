Москва
Профиль пользователя AlexO

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О себе

Настолько высокий что могу головой задет улей и потом бегаю как спортсмен от пчёл.

Выигрывает-победитель.
Проигрывает-проигрыватель.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → активный отдых

Вечерние пробежки.

Москва → сходить на мероприятие

Ретро выставка авто-фестиваль

Москва → прогуляться, перекусить

Кинотеатр вечер

Участие в других событиях

Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя KseniyaS
Москва → Другое

Погулять в парке

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