Интересно общаться о психологии и бизнесе. Ретритах, медитации и работе с бессознательным. Интересно общаться на английском Интересно кататься на велосипеде Или гулять в парке с неспешной беседой) Не интересны: алкоголь, кальянные, «пофоткаться» и подобное Те, кому я интересен, обычно говорят, что я очень умный, глубокий и разносторонний А те, кому нет - что я зануда и слишком глубоко копаю))) Любимые вопросы: «а почему?», «как ты это чувствуешь?» и «что если нам это реализовать?» Если «эмоциональный интеллект» вам важен - мы поладим)

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

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