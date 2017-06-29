Москва
Профиль пользователя AlexMcGregor
О себе
Интересно общаться о психологии и бизнесе. Ретритах, медитации и работе с бессознательным.
Интересно общаться на английском
Интересно кататься на велосипеде
Или гулять в парке с неспешной беседой)
Не интересны: алкоголь, кальянные, «пофоткаться» и подобное
Те, кому я интересен, обычно говорят, что я очень умный, глубокий и разносторонний
А те, кому нет - что я зануда и слишком глубоко копаю)))
Любимые вопросы: «а почему?», «как ты это чувствуешь?» и «что если нам это реализовать?»
Если «эмоциональный интеллект» вам важен - мы поладим)
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
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