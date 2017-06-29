Москва
Профиль пользователя AlexMcGregor

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О себе

Интересно общаться о психологии и бизнесе. Ретритах, медитации и работе с бессознательным.
Интересно общаться на английском
Интересно кататься на велосипеде
Или гулять в парке с неспешной беседой)

Не интересны: алкоголь, кальянные, «пофоткаться» и подобное

Те, кому я интересен, обычно говорят, что я очень умный, глубокий и разносторонний
А те, кому нет - что я зануда и слишком глубоко копаю)))

Любимые вопросы: «а почему?», «как ты это чувствуешь?» и «что если нам это реализовать?»

Если «эмоциональный интеллект» вам важен - мы поладим)

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Совместная медитация где-нибудь в китайской чайной, 2-5 человек

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Прогуляться в «Лесная чайная»

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