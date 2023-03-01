Москва
Профиль пользователя AlexKkk

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фото #2 пользователя AlexKkk

О себе

Занимаю спортом, люблю полентяйничать, выбираюсь в город редко, но охотно.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ag11rl
Москва → Другое

сапы в сб или вскр

маленькое фото пользователя Nikolay
Москва → Другое

Потанцуем?

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Любой движ

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Прогуляться по Москве

маленькое фото пользователя Bukva.u
Москва → Другое

Пятница, вечер, лонгборд, набережная!

маленькое фото пользователя Goshanchik
Москва → Другое

Кто хочет прогуляться в пг,я,друг и его девушка

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