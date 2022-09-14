Москва
Профиль пользователя AlexKiss

фото пользователя AlexKiss

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

маленькое фото пользователя Luiza_magomedova
Москва → Другое

Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.