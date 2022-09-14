Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → собрать компанию Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.