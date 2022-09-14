Москва
Профиль пользователя AlexKiss
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Классно проводить время друг с другом
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.