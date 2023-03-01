Insta: @alexikemc / tg: alexike Выгляжу моложе, т.к., есть портрет, который стареет за меня, умный (так бывшая говорила), с чувством юмора, уважаю личные границы. Фрилансер в сфере видеопродакшена. Выступаю за доверие и честность. Люблю коктейльные бары, интересные дебаты, PlayStation, настолки, музыку. Не верю в приметы и прочую лженауку. За критическое мышление и научный подход.

Профиль обновлён 3 апреля 2023 г.

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🪐 Астрология, таро ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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