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Москва
Профиль пользователя Alexigrek

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О себе

Несколько лет живу в Питере, приехал из Владивостока, где учился в унивкре на фармфаке, но не понравилось и теперь я тут работаю менеджером в типографии)
Люблю настолки, просто мечтаю найти компанию для игры в Днд, хотя-бы попробовать.
Работа - это то, о чем я могу говорить не затыкаясь. Да, круто обсудить фильм или личную жизнь, но я не проводил столько же времени в кинотеатрах и уж тем более в отношениях, сколько в офисе, так что говорю о том, в чем силен)

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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