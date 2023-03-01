О себе

Несколько лет живу в Питере, приехал из Владивостока, где учился в унивкре на фармфаке, но не понравилось и теперь я тут работаю менеджером в типографии)

Люблю настолки, просто мечтаю найти компанию для игры в Днд, хотя-бы попробовать.

Работа - это то, о чем я могу говорить не затыкаясь. Да, круто обсудить фильм или личную жизнь, но я не проводил столько же времени в кинотеатрах и уж тем более в отношениях, сколько в офисе, так что говорю о том, в чем силен)