Москва
Профиль пользователя Alexfpv_blg
О себе
Позитивный, катаюсь на сноуборде, коньках, роликах, самокате, дайвинг, люблю путешествовать, курю кальян)
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥
Москва → Другое
У кого тоже нет планов на нг?)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Москва → Другое
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад
Москва → Другое
Погулять, сходить бар/ресторан и тп
Москва → Другое
Поиграть в настольные игры, сходить в кафе, повеселиться, потанцевать
Москва → Другое
Ищу подруг 27+ интересные, осознанные, открытые, общительные
Москва → Другое
Пойти на ферму альпак
Москва → Другое
Путешествия
Москва → Другое
Встретить Новый год
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в кинотеатр
Москва → Другое
Ищу соседку-попутчицу
Москва → Другое
Посмотреть фильм «Чебурашка»
Москва → Другое
Покататься на коньках ВДНХ
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