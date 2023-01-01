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Москва
Профиль пользователя Alexf

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Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет сходить на картинг на этой неделе??)

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Откликнулись 2 участника
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