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Москва
Профиль пользователя Alexey.ru

фото пользователя Alexey.ru

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно🏢 Работа✝️ Религия💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Приятное общение, позитивная атмосфера!

маленькое фото пользователя Julimosa
маленькое фото пользователя Vika11
маленькое фото пользователя AnastasiaOk
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 580 участников

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 159 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя mari_os

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти в бар, выпить пива, поболтать

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Kate88

Москва → прогуляться, перекусить

Весело и позитивно провести время. После 19 часов

Откликнулось 10 участников

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