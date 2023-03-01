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Москва
Москва
Профиль пользователя Alexey.ru
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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