О себе

Занимаюсь спортом , бегаю. Хочу научиться кататься на сноуборде 🏂

Работаю копирайтером на фрилансе.

Люблю гулять и познавать мир.

Интересно знакомиться с различными людьми.

Обожаю хинкали😋.

Не был на квестах, а очень хочется.