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Москва
Профиль пользователя AlexeyPrytkov

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О себе

Занимаюсь спортом , бегаю. Хочу научиться кататься на сноуборде 🏂
Работаю копирайтером на фрилансе.
Люблю гулять и познавать мир.
Интересно знакомиться с различными людьми.
Обожаю хинкали😋.
Не был на квестах, а очень хочется.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

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