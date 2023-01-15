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Москва
Занимаюсь спортом , бегаю. Хочу научиться кататься на сноуборде 🏂
Москва
Профиль пользователя AlexeyPrytkov
О себе
Занимаюсь спортом , бегаю. Хочу научиться кататься на сноуборде 🏂
Работаю копирайтером на фрилансе.
Люблю гулять и познавать мир.
Интересно знакомиться с различными людьми.
Обожаю хинкали😋.
Не был на квестах, а очень хочется.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
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