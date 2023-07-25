Москва
Профиль пользователя AlexeyFaker

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фото #2 пользователя AlexeyFaker

О себе

-Играю в компьютерные игры, если ты тоже, можем играть вместе:)
-Учу языки программирования, хочу когда-нибудь создать свой проект, сейчас один находится в бета тесте;
-Очень много времени провожу за просмотром фильмов и сериалов;
-Иногда бывает хожу на площадку чтобы позаниматься на тренажёрах, если живёшь рядом, приходи будем заниматься вместе)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 📚 Книги 🖼 Выставка / музей ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Поговорим в дискорде?

Участие в других событиях

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