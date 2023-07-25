-Играю в компьютерные игры, если ты тоже, можем играть вместе:) -Учу языки программирования, хочу когда-нибудь создать свой проект, сейчас один находится в бета тесте; -Очень много времени провожу за просмотром фильмов и сериалов; -Иногда бывает хожу на площадку чтобы позаниматься на тренажёрах, если живёшь рядом, приходи будем заниматься вместе)

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор 📚 Книги 🖼 Выставка / музей ☣️ Токсичность

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