Москва
Профиль пользователя Alexey_Shuklin

фото пользователя Alexey_Shuklin
фото #2 пользователя Alexey_Shuklin

О себе

Открыт ко всему 😉

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

💨 Кальян 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → активный отдых

Тестовая задача

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

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Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

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Кого добавить в уютную и адекватную беседу

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