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Москва
Профиль пользователя Alexey_P

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О себе

Слушаю альтернативный рок, хожу на концерты, стендап, в бары, фестивали. Хожу в тренажерный зал, летом не прогулки, зимой в бассейн.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
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