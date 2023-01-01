Москва

Профиль пользователя Alexey_P

О себе Слушаю альтернативный рок, хожу на концерты, стендап, в бары, фестивали. Хожу в тренажерный зал, летом не прогулки, зимой в бассейн.

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