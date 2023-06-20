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Москва
Профиль пользователя Alexey_B

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О себе

Люблю музыку (вкусы разнообразные), американский пул и настольный теннис. Не против зависнуть за кино, сериалом или интересной игрой) Работаю в медицине 🙌🏻 За адекватное и интересное общение ☝🏻

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → активный отдых
Пул в клубе Baza м. Нагорная

Участие в других событиях

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Погулять в Этнографической деревне Бибирево
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