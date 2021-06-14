Москва
Профиль пользователя Alexey_83

фото пользователя Alexey_83
фото #2 пользователя Alexey_83

О себе

Люблю слушать классическую музыку и металл/рок, компьютерные игры и головоломки.
Предпочитаю прогулки(если позволяет погода)

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные ✝️ Религия

События пользователя

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить кофе, пообщаться.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariya23
Ростов-на-Дону → Другое

Хочу сходить в кафе

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