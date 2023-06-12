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Москва
Профиль пользователя Alexey_2023

фото пользователя Alexey_2023

О себе

🤫

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Есть желание составить компанию и прогуляться по ВДНХ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 272 участника

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

Комфортное общение в небольшом чате для москвичей, присоединяйся:3

Откликнулись 3 участника

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