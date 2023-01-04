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Москва
Профиль пользователя Alexey1987

фото пользователя Alexey1987

О себе

Некрасовка , пишите придумаем чем заняться и как развлечься )))

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Москва → другое
Прогуляться , попить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Открытый чат для общения
маленькое фото пользователя Lufes
Москва → Другое
Покататься по городу и выпить вкусный кофе
маленькое фото пользователя Nata_li
Москва → Другое
Путешествие на море
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