Москва
Профиль пользователя Alexey12
О себе
Люблю общаться по настроению с людьми, узнавать новое, делится позитивом. Нравится бывать в новых местах, учиться новому, стараюсь становиться лучше. Раньше ходил в длительные походы, сейчас уже только на выходные.
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))
Познакомиться с прекрасным человеком
ребят ,давайте поговорим о чем нибудь 💌
Хочется пообщаться онлайн с интересными людьми
Прокачка коммуникативных навыков)
Обсудить вероятность появления жизни на других планетах
Интересно пообщаться с новыми людьми)))
Спорт туризм
Поговорить онлайн о всём чём только можно
желаю душевно провести время за перепиской с хорошим человеком )
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