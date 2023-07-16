Москва
Профиль пользователя Alexey12

фото пользователя Alexey12

О себе

Люблю общаться по настроению с людьми, узнавать новое, делится позитивом. Нравится бывать в новых местах, учиться новому, стараюсь становиться лучше. Раньше ходил в длительные походы, сейчас уже только на выходные.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💨 Кальян 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Буду рад общению о разном, могу выслушать

Участие в других событиях

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желаю душевно провести время за перепиской с хорошим человеком )

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