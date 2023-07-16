Люблю общаться по настроению с людьми, узнавать новое, делится позитивом. Нравится бывать в новых местах, учиться новому, стараюсь становиться лучше. Раньше ходил в длительные походы, сейчас уже только на выходные.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💨 Кальян 🎭 Театр

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Пенза → Другое желаю душевно провести время за перепиской с хорошим человеком )

Москва → Другое Поговорить онлайн о всём чём только можно

Москва → Другое Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

Пермь → Другое ребят ,давайте поговорим о чем нибудь 💌

Москва → Другое Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Чебоксары → Другое Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?

Москва → Другое Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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