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Москва
Москва
Профиль пользователя Alex.Cri
О себе
IT-man, работаю удалено, активности и путешествия как стиль жизни
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь💨 Кальян
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