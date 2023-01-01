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Москва
Профиль пользователя Alex.Cri

фото пользователя Alex.Cri

О себе

IT-man, работаю удалено, активности и путешествия как стиль жизни

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь💨 Кальян

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика😓 Обсудить проблемы🎭 Театр

События пользователя

Москва → активный отдых

Покатосим на великах)

маленькое фото пользователя Tanya.R
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 265 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 34 участника

маленькое фото пользователя S_enya

Москва → другое

Острая нехватка объятий! )

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя karamelka6

Москва → сходить на мероприятие

В клуб на техно в мутабор или еще куда-нибудь

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя qwaruii

Москва → сходить на мероприятие

гоу на стендап в клуб номер 1 на трубной или типа того

Откликнулось 12 участников

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