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Москва
Профиль пользователя Alexashka

фото пользователя Alexashka

О себе

Мне кажется, что я адекватный, спокойный, интересный человек.
Работаю, регулярно занимаюсь спортом, саморазвитием.
Хочется не сидеть вечерами дома, а пробовать что-то новое и знакомиться с людьми)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🏢 Работа💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

☣️ Токсичность

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