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Москва
Мне кажется, что я адекватный, спокойный, интересный человек.
Москва
Профиль пользователя Alexashka
О себе
Мне кажется, что я адекватный, спокойный, интересный человек.
Работаю, регулярно занимаюсь спортом, саморазвитием.
Хочется не сидеть вечерами дома, а пробовать что-то новое и знакомиться с людьми)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🏢 Работа💕 Обсудить отношения📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие
Не нравится:
Участие в других событиях
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