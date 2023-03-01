⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Alexandrus_kz

фото пользователя Alexandrus_kz

О себе

Александра, 22 года.
Имею специальное (дефектологическое) образование, изучаю английский, предпочитаю активный отдых. Доброжелательная,любопытная, легка в общении ✈️
Много работаю и классно отдыхаю!
Люблю юмор и искренность)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро📺 Политика☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Всем пламенный салют! Предлагаю сегодня прогуляться по центру Москвы☀️

маленькое фото пользователя Love_pet
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Alexandr40
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя M2U3eP
маленькое фото пользователя Alinka_451
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулся 271 участник

маленькое фото пользователя Merovef

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 79 участников

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Patch

Москва → прогуляться, перекусить

Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя elli_grf

Москва → собрать компанию

Создаю женское community с оффлайн встречами!

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

РАДОВАТЬСЯ СОЛНЫШКУ☀️☺️

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Amaly

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, посидеть в кафе

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Linaice

Москва → пообщаться

Хочу чтоб оценили мой блог. Я очень люблю писать статьи.

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
маленькое фото пользователя Mar_Mar
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя Victoria_chi
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
маленькое фото пользователя Serotoninyou
маленькое фото пользователя RomanAxe
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя Saida44

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам