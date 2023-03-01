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Москва
Александра, 22 года.
Москва
Профиль пользователя Alexandrus_kz
О себе
Александра, 22 года.
Имею специальное (дефектологическое) образование, изучаю английский, предпочитаю активный отдых. Доброжелательная,любопытная, легка в общении ✈️
Много работаю и классно отдыхаю!
Люблю юмор и искренность)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового
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