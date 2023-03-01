Москва

Профиль пользователя Alexandrus_kz

О себе Александра, 22 года.

Имею специальное (дефектологическое) образование, изучаю английский, предпочитаю активный отдых. Доброжелательная,любопытная, легка в общении ✈️

Много работаю и классно отдыхаю!

Люблю юмор и искренность)

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