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Москва
Профиль пользователя AlexandraSt

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О себе

Очень люблю изобразительное искусство, а значит выставки, получаю от них искренние эмоции! Люблю гулять по городу, книги, работаю в медицине. А ещё когда-то основала Музей Звездных Войн в Москве

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📺 Политика😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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