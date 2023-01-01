О себе

Меня зовут Александра, 19 лет. Учусь на 2 курсе Клинической психологии. Люблю рисовать и фотографировать природу. Очень общительная, поддержу почти любой разговор. Добрая и отзывчивая, поэтому могу выслушать и помочь. Нравится играть в настольные игры, посещать различные мероприятия по типу мастер-классов, лекций или выставок.

Хотела бы найти подружку, с которой можно общаться как онлайн, так и оффлайн ☺️✨️