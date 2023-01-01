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Москва
Меня зовут Александра, 19 лет. Учусь на 2 курсе Клинической психологии. Люблю рисовать и фотографировать природу. Очень общительная, поддержу почти любой разговор. Добрая и отзывчивая, поэтому могу выслушать и помочь. Нравится играть в настольные игры, посещать различные мероприятия по типу мастер-классов, лекций или выставок.
Москва
Профиль пользователя Alexandra_Sun
О себе
Меня зовут Александра, 19 лет. Учусь на 2 курсе Клинической психологии. Люблю рисовать и фотографировать природу. Очень общительная, поддержу почти любой разговор. Добрая и отзывчивая, поэтому могу выслушать и помочь. Нравится играть в настольные игры, посещать различные мероприятия по типу мастер-классов, лекций или выставок.
Хотела бы найти подружку, с которой можно общаться как онлайн, так и оффлайн ☺️✨️
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика🏢 Работа💃 Потанцевать🚴♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян🪩 Ночной клуб
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