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Москва
Профиль пользователя Alexandra_Sun

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О себе

Меня зовут Александра, 19 лет. Учусь на 2 курсе Клинической психологии. Люблю рисовать и фотографировать природу. Очень общительная, поддержу почти любой разговор. Добрая и отзывчивая, поэтому могу выслушать и помочь. Нравится играть в настольные игры, посещать различные мероприятия по типу мастер-классов, лекций или выставок.
Хотела бы найти подружку, с которой можно общаться как онлайн, так и оффлайн ☺️✨️

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика🏢 Работа💃 Потанцевать🚴‍♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хорошо и комфортно провести время, погулять, сходить куда-нибудь

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