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Москва
Профиль пользователя Alexandra88

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О себе

Веду активный образ жизни - спорт (пилатес, вело), выставки, театры, музеи, путешествия, прогулки, книги, природа, красивые места, рестораны. Увлекаюсь гастрономией и кулинарией. Собачница (у меня маленький пес)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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