⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Alexandra88
О себе
Веду активный образ жизни - спорт (пилатес, вело), выставки, театры, музеи, путешествия, прогулки, книги, природа, красивые места, рестораны. Увлекаюсь гастрономией и кулинарией. Собачница (у меня маленький пес)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам