Веду активный образ жизни - спорт (пилатес, вело), выставки, театры, музеи, путешествия, прогулки, книги, природа, красивые места, рестораны. Увлекаюсь гастрономией и кулинарией. Собачница (у меня маленький пес)

Была в сети вчера

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