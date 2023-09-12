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Москва
Профиль пользователя ALEXANDRA43

фото пользователя ALEXANDRA43

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 99 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе, обсудить женские штучки👌 Девочки 19-24🙏

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Study_naya

Москва → другое

Ищу подруг в Москве)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя wokoo

Москва → другое

девочки, давайте общаться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Hopper

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть за чашкой кофе с обсуждением обо всем на свете ❤️

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя kiireeva.v

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подругу, близкого человека по духу💖

Откликнулись 3 участника

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