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Москва
Москва
Профиль пользователя Alexandra13_06
О себе
привет ) буду рада компании погулять, поболтать, походам в кафешки , поиграть в настолки, и прочее😊
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа🎸 Концерт / фестиваль😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать
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Участие в других событиях
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