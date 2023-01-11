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Москва
Профиль пользователя Alexandra13_06

фото пользователя Alexandra13_06

О себе

привет ) буду рада компании погулять, поболтать, походам в кафешки , поиграть в настолки, и прочее😊

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа🎸 Концерт / фестиваль😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать

Не нравится:

🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 383 участника

маленькое фото пользователя jsullent

Москва → прогуляться, перекусить

Кальян покурить, поиграть в настолки. Дата на обсуждении.

Откликнулись 3 участника

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