Москва
Профиль пользователя Alexandr96
О себе
Ищу с кем можно будет вечером погулять, посидеть в кафе/баре или на лавочке, чтобы рассказать про свои интересы, взгляды, чувства и переживания с историями из жизни
Немного обо мне:
Работаю в главном управлении содержания территорий
Закончил вышку (Государственное муниципальное управление)
Люблю фотографировать, создавать мемы по ситуации, бегать, смотреть сериалы/фильмы.
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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