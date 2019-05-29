Москва
Профиль пользователя Alexandr96

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О себе

Ищу с кем можно будет вечером погулять, посидеть в кафе/баре или на лавочке, чтобы рассказать про свои интересы, взгляды, чувства и переживания с историями из жизни

Немного обо мне:
Работаю в главном управлении содержания территорий
Закончил вышку (Государственное муниципальное управление)
Люблю фотографировать, создавать мемы по ситуации, бегать, смотреть сериалы/фильмы.

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по парку, аллее или посидеть в кафе/баре с кофе или пивом

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