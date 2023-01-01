Был в сети вчера

Всем пламенный салют! Предлагаю сегодня прогуляться по центру Москвы☀️

Кто хочет сегодня прогуляться сходить куда то пишите )))

Беседка-чатик со сходками и двежем

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

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