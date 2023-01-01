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Москва
Профиль пользователя Alexandr312

фото пользователя Alexandr312

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового

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💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить куда-нибудь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 436 участников

маленькое фото пользователя Flint

Москва → собрать компанию

Выходной 2.0. Балаган. Совместный отдых.

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

просто погулять и хорошо провести время

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Vorveronika

Москва → собрать компанию

Девочки, мальчики, добавляйтесь в комьюнити с крутыми мероприятиями

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя vikusssss_ss

Москва → прогуляться, перекусить

сходить на бесплатную выставку в AZ ART

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Creation

Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь желает посетить квартирник?

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Alexander_R

Москва → путешествия

Мини-путешествие 4-6 ноября.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя SAMSON

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет выпить хорошего пива, поболтать, познакомиться сегодня м. Отрадное?

Откликнулся 1 участник

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