Москва
Профиль пользователя AlexanderP

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О себе

Живу жизнь, по выходным особенно уязвим. Регулярно бегаю, читаю всё подряд (люблю Ю Несбе, Лермонтова и Стругацких, ещё читал "Сумерки" и "50 оттенков серого", чем совершенно не горжусь)
Меломан. В текущем плейлисте между Radiohead и Papa roach находится soda luv (простигосподи).
Люблю истории, расскажешь мне свою?

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → пообщаться

Серая жизнь какая-то слишком серая. Может, кто-то поделится красками?

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