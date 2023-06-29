Москва
Профиль пользователя Alexander_zenon

фото пользователя Alexander_zenon
фото #2 пользователя Alexander_zenon

О себе

Поэт

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🧠 Психология / саморазвитие 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 📚 Книги 🎸 Концерт / фестиваль 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → пообщаться

Обсудить стихи

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

маленькое фото пользователя HellenM
Москва → Другое

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.