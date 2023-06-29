Москва
Профиль пользователя Alexander_zenon
О себе
Поэт
Профиль обновлён 28 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🧠 Психология / саморазвитие 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 📚 Книги 🎸 Концерт / фестиваль 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Щелково → Другое
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Москва → Другое
В идеале найти новых друзей и приятное общение)
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
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