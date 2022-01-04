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Москва
Профиль пользователя Alexander_Tru

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О себе

мне 28 😌 живу один как аладин👏, 🎛️Beatmaker/DJ🎹 ,🎧трап/трилл/фонк/днб/рок/рэп/техно/хаус 🎧 ,👨‍💻 IT💻, 🖌️граф.дизайн🎨, 🎥 фантастика and ужасы❤️, 🤯психолог и суетолог✌️😏

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

События пользователя

Москва → пообщаться
Кто такая скука сами знаете ) давайте изгнать вместе 😆

Участие в других событиях

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Поиграть в настольный теннис
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В поисках новых знакомств/друзей
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Москва → Другое
17 июня 🔥Лофт🔥с 22:00 до 6:00
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