Мне 27. Люблю петь, пишу песни, фанат Depeche Mode. Интересуюсь психологией, особенно интересны работы Юнга и его учеников — теория архетипов хорошо объясняет искажения в человеческом восприятии и проводит мост между иррациональными интуициями и аналитическим мышлением. У меня много свободного времени, работаю удалённо. Скорее экстраверт, внимательнен и эмпатичен, мне нравится поддерживать людей в стремлении стать лучше и быть честнее с собой.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Москва → прогуляться, перекусить Яндекс говорит, что будет солнечно, +15)

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