Москва
Профиль пользователя Alexander_Grimm

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О себе

Слушаю тяжёлую музыку, работаю барменом, увлекаюсь татуированием, коллекционирую крепкий алкоголь, обожаю юмор.

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📚 Книги ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Fandom party 18+ Берсеневский пер. 5с2

Москва → сходить на мероприятие

Иду на тату фестиваль, м. Новослободская.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя BanoSlon
Москва → Другое

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