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Москва
Активный молодой человек)
Москва
Профиль пользователя Alexander500
О себе
Активный молодой человек)
Люблю как работать так и отдыхать.🪁
пишу диссер)
В свободное время занимаюсь подводным плаванием,🏊♂️🤿
играю в бильярд.🎱🧭
Киногерои которые мне нравятся:
Нико Беллик (GTA 4)
Кей (из фильма бегущий по лезвию 2049)
Главный герой фильмов перевозчик.
Знаю цену твоему и своему свободному времени.⌚️🎈
Интересна легкая переписка, которая перейдет в живое общение🧤
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
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