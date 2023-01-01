⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Alexander500

фото пользователя Alexander500

О себе

Активный молодой человек)



Люблю как работать так и отдыхать.🪁
пишу диссер)

В свободное время занимаюсь подводным плаванием,🏊‍♂️🤿
играю в бильярд.🎱🧭

Киногерои которые мне нравятся:
Нико Беллик (GTA 4)
Кей (из фильма бегущий по лезвию 2049)
Главный герой фильмов перевозчик.

Знаю цену твоему и своему свободному времени.⌚️🎈
Интересна легкая переписка, которая перейдет в живое общение🧤

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кино, космонавтика, павильоны ВДНХ, весь город открыт перед нами)

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Renebbb

Москва → прогуляться, перекусить

Была бы Рада встрече

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → сходить на мероприятие

Хочу в бар Руки Вверх. Кто хочет потанцевать под хиты 90 х?)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alkin

Москва → сходить на мероприятие

Поход в театр. 😉😀

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Nikysia

Москва → прогуляться, перекусить

Очень хочу попробовать вкусного краба , но не знаю с кем и где 🙈

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Svetoch

Москва → сходить на мероприятие

Хочу в бар !!! В идеале потанцевать!

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Yana1805

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на фильм Оппенгеймер, ищу компанию

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя AndreVaoMsk
маленькое фото пользователя Serotoninyou
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя annykoles
маленькое фото пользователя Artem_kras

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам