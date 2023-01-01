О себе

Активный молодой человек)







Люблю как работать так и отдыхать.🪁

пишу диссер)



В свободное время занимаюсь подводным плаванием,🏊‍♂️🤿

играю в бильярд.🎱🧭



Киногерои которые мне нравятся:

Нико Беллик (GTA 4)

Кей (из фильма бегущий по лезвию 2049)

Главный герой фильмов перевозчик.



Знаю цену твоему и своему свободному времени.⌚️🎈

Интересна легкая переписка, которая перейдет в живое общение🧤