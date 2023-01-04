Москва
Профиль пользователя Alexaandra

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О себе

Работаю разработчиком Siebel, обучаюсь Java. Катаюсь на сноуборде, клею модели самолётов...да и в целом занимаюсь всяким понемногу)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве, сходить на выставку, найти новые знакомства)

Участие в других событиях

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Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

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Ищу подругу/друга для ежедневного общения

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погулять, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

маленькое фото пользователя illuhaste
Москва → Другое

Поиграть в настолки в компании

маленькое фото пользователя Grouse
Москва → Другое

Обсудить книги или прогуляться по библиотекам

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.