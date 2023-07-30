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Москва
Профиль пользователя Alexa23

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О себе

Я коуч ( работаю с обесцениванием, увереннностью в себе, выгоранием, с отсутствием интереса к жизни, отношениями, самореализацией)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Железнодорожный → пообщаться

Коуч сессии в теме самореализации, уверенности в себе, выгорании.

Участие в других событиях

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Краснодар → пообщаться

Выгорание - как вы с этим боретесь?

Откликнулся 41 участник

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Москва → пообщаться

Нетворкинг – собрать интересных людей в одном месте (без токсичности)

Откликнулось 18 участников

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