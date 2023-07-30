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Москва
Москва
Профиль пользователя Alexa23
О себе
Я коуч ( работаю с обесцениванием, увереннностью в себе, выгоранием, с отсутствием интереса к жизни, отношениями, самореализацией)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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