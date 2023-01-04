Москва
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О себе

Всем привет)
Я Александра, 30 лет. Ищу друзей для общения и совместного досуга)
Что же я люблю:
- Гулять
- Кататься на коньках
- Посещать выставки и музеи
- Ходить в кино и на спектакли
- Путешествовать время от времени
- А ещё люблю итальянскую кухню😋

Хочется новых впечатлений и найти душевных подруг.
Люблю животных, и в будущем хочу завести собаку, а может даже две)
Всю жизнь живу в Москве, но возможно в будущем перееду в другой город😌
Открыта для общения, совместного времяпрепровождения от лепки из глины до простого человеческого общения за чашкой чая или кофе) Пишите, буду рада познакомиться 🤍

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

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