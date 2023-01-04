Всем привет) Я Александра, 30 лет. Ищу друзей для общения и совместного досуга) Что же я люблю: - Гулять - Кататься на коньках - Посещать выставки и музеи - Ходить в кино и на спектакли - Путешествовать время от времени - А ещё люблю итальянскую кухню😋 Хочется новых впечатлений и найти душевных подруг. Люблю животных, и в будущем хочу завести собаку, а может даже две) Всю жизнь живу в Москве, но возможно в будущем перееду в другой город😌 Открыта для общения, совместного времяпрепровождения от лепки из глины до простого человеческого общения за чашкой чая или кофе) Пишите, буду рада познакомиться 🤍

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

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