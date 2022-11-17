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Москва
Москва
Профиль пользователя Alex_nickname
О себе
Свободный художник и холодный философ
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🏫 Учеба🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан
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