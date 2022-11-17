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Москва
Профиль пользователя Alex_nickname

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О себе

Свободный художник и холодный философ

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🏫 Учеба🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Научиться сварке ручной дуговой P.S. для начала

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

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Откликнулось 12 участников

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