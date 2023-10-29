О себе

Фолк, рок, фолк-рок, металл и прочие производные) Немного эмбиента или блюза тоже не сделают плохо



Учусь играть на рамочном барабане (прям недавно). Буду рад перееять опыт и поговорить на эту тему



Могу рассказать при чай и заварить его вкусно. С удовольствием послушаю, про кофе и какое-нибудь необычные напитки



Играю в настолочки, но особенно люблю НРИ. Умеренно занимаюсь йогой. Интересуюсь психологией. Открыт для общения и прочих взаимодействий :D