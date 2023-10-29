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Москва
Профиль пользователя Alex_Kr

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О себе

Фолк, рок, фолк-рок, металл и прочие производные) Немного эмбиента или блюза тоже не сделают плохо

Учусь играть на рамочном барабане (прям недавно). Буду рад перееять опыт и поговорить на эту тему

Могу рассказать при чай и заварить его вкусно. С удовольствием послушаю, про кофе и какое-нибудь необычные напитки

Играю в настолочки, но особенно люблю НРИ. Умеренно занимаюсь йогой. Интересуюсь психологией. Открыт для общения и прочих взаимодействий :D

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Фолк-фестиваль Самайн 27-29.10.23

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

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Откликнулись 44 участника

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