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Москва
Фолк, рок, фолк-рок, металл и прочие производные) Немного эмбиента или блюза тоже не сделают плохо
Москва
Профиль пользователя Alex_Kr
О себе
Фолк, рок, фолк-рок, металл и прочие производные) Немного эмбиента или блюза тоже не сделают плохо
Учусь играть на рамочном барабане (прям недавно). Буду рад перееять опыт и поговорить на эту тему
Могу рассказать при чай и заварить его вкусно. С удовольствием послушаю, про кофе и какое-нибудь необычные напитки
Играю в настолочки, но особенно люблю НРИ. Умеренно занимаюсь йогой. Интересуюсь психологией. Открыт для общения и прочих взаимодействий :D
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь
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