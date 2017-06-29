Москва
Профиль пользователя Alex_koff

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О себе

Раньше выступал в раллийных гонках от команды Driving Art.
Люблю мотоциклы, катал на 600ке.
Люблю пешие прогулки в красивых местах

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📺 Политика 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поселок Мостовик. Погреться у камина

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по наташинским прудам.

Москва → пообщаться

Пообщаться, перекинуться мемами, черный юмор ван лав

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