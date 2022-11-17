Москва
Профиль пользователя Alex_hase

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О себе

Люблю живое искреннее человеческое общение, смех и инициативных людей. У меня есть семья: муж, двое детей 10 и 12 лет, собака. Увлекаюсь детективными сериалами, искусством (живопись, архитектура, театры, литература), путешествиями. Мне очень нравятся настольные игры и прогулки в весёлой компании. Из спорта люблю велосипеды, бадминтон, хочу начать осваивать большой теннис.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор 📺 Политика

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → пообщаться

Ищу лёгкого позитивного общения)

Москва → пообщаться

Кому не хватает тёплого и искреннего общения в большом городе?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

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Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

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Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя Lera_A
Москва → Другое

Я в декрете ищу подруг)

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя Alena_z1
Москва → Другое

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

маленькое фото пользователя Rise
Москва → Другое

Интеллектуальных и творческих разговоров

маленькое фото пользователя Ludmilla
Москва → Другое

Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

маленькое фото пользователя Ursula
Москва → Другое

Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку

маленькое фото пользователя AleksandraV
Москва → Другое

Прогуляться в центре

маленькое фото пользователя Alysy
Москва → Другое

Ищу хорошую подругу 27+♣️

маленькое фото пользователя ValKon
Москва → Другое

Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя kate092
Москва → Другое

Найти близких по духу людей

маленькое фото пользователя Leri
Москва → Другое

Подружится с мамами, дружба, видеться

маленькое фото пользователя Natalya244
Москва → Другое

Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)

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Кто со мной на Рене Магритт? Сегодня 18.07.😊

маленькое фото пользователя Nastya13
Москва → Другое

Початиться, познакомиться 🤗

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Сходить в ресторан

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