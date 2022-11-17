О себе

Люблю живое искреннее человеческое общение, смех и инициативных людей. У меня есть семья: муж, двое детей 10 и 12 лет, собака. Увлекаюсь детективными сериалами, искусством (живопись, архитектура, театры, литература), путешествиями. Мне очень нравятся настольные игры и прогулки в весёлой компании. Из спорта люблю велосипеды, бадминтон, хочу начать осваивать большой теннис.