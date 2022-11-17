Москва
Профиль пользователя Alex_hase
О себе
Люблю живое искреннее человеческое общение, смех и инициативных людей. У меня есть семья: муж, двое детей 10 и 12 лет, собака. Увлекаюсь детективными сериалами, искусством (живопись, архитектура, театры, литература), путешествиями. Мне очень нравятся настольные игры и прогулки в весёлой компании. Из спорта люблю велосипеды, бадминтон, хочу начать осваивать большой теннис.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Найти подруг!
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Я за душевные разговорчики
Найти новые знакомства, подружиться
Познакомиться с классными людьми :)
Обо всём на свете🙃
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
создать женское комьюнити!
Я в декрете ищу подруг)
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Интеллектуальных и творческих разговоров
Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯
Погулять на природе, сходить в кафе, в кино или на выставку
Прогуляться в центре
Ищу хорошую подругу 27+♣️
Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде
Найти близких по духу людей
Подружится с мамами, дружба, видеться
Просто поболтать, а там как пойдёт) Мне 45+)
Кто со мной на Рене Магритт? Сегодня 18.07.😊
Початиться, познакомиться 🤗
Сходить в ресторан
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