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Москва
Профиль пользователя Alex_aka_Pit

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О себе

Люблю профессионалов. Совмещаю в себе и гуманитария и технаря. Часто в командировках, не выездной. Спокоен, выдержан, уравновешен. Каждый день в белой сорочке и костюме. Не ношу джинсы. Много всего мастерю, одна комната переделана в мастерскую. Неплохо готовлю. По -настроению готовлю по средневековым рецептам. Много увлечений. Технодайвер, велосипед, металлопоиск. Горы, походы. Есть автомобиль. Ищу девушку /женщину/подругу. Короче, человека, который поймет и примет . Устал говорить с роботом-пылесосом. Живу в Подмосковье, Горки Ленинские, музей-заповедник. Здесь спокойно, соловьи поют. Но - москвич, прописка в ЦАО.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино💨 Кальян

Не нравится:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍷 Алкоголь💬 Пообщаться онлайн
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