О себе

Люблю профессионалов. Совмещаю в себе и гуманитария и технаря. Часто в командировках, не выездной. Спокоен, выдержан, уравновешен. Каждый день в белой сорочке и костюме. Не ношу джинсы. Много всего мастерю, одна комната переделана в мастерскую. Неплохо готовлю. По -настроению готовлю по средневековым рецептам. Много увлечений. Технодайвер, велосипед, металлопоиск. Горы, походы. Есть автомобиль. Ищу девушку /женщину/подругу. Короче, человека, который поймет и примет . Устал говорить с роботом-пылесосом. Живу в Подмосковье, Горки Ленинские, музей-заповедник. Здесь спокойно, соловьи поют. Но - москвич, прописка в ЦАО.