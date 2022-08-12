просто фрикции не интересны.Много работаю, .Люблю искренность, прямоту и свободу взглядов. Если трудно - готов поддержать.

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 📸 Пофоткаться

📺 Политика 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🎲 Настольные игры

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