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Москва
Профиль пользователя Alex87

фото пользователя Alex87

О себе

Занимаюсь развитием стартапов , хожу в актёрскую школу, умею опыт ит разработки)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🪐 Астрология / таро🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и перекусить ☕🚀🦄

маленькое фото пользователя Oliana
маленькое фото пользователя Daria_19
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sofia.54

Москва → прогуляться, перекусить

Посиделки в уютных кафе 🫶🏻

Откликнулись 22 участника

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