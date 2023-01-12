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Москва
Москва
Профиль пользователя Alex87
О себе
Занимаюсь развитием стартапов , хожу в актёрскую школу, умею опыт ит разработки)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🪐 Астрология / таро🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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