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Москва
Профиль пользователя Alex79

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О себе

Всё бонально просто, утром физкультура, потом работа, а вечерком тоска, просмотр телевизора в одиночестве, грустно.
Хочется видеть рядом девушку для общения, совместного приготовления пищи, бокальчика вина, киношку глянуть вместе...
Живу за городом в часном доме, люблю бильярд, караоке по поводу, банька с веничком, джакузи. Всё это есть, а с кем делить без обязательств, нету. А что может быть лучше, после рабочего дня с бокальчиком вина, хорошее общение с приятным человеком, посмеяться вместе или погрустить, обсудить насущное, поиграть в бильярдик под хорошую музычку..

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Тёпленькие солнечные дни заканчиваются, хочется пожарить шашлычёк

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anutka
Москва → Другое
Ищу подругу/друга поговорить о сокравенном
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