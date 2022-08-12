Москва
Профиль пользователя Alex3993
О себе
За активный отдых, люблю кататься на велике, самокате и просто гулять пешком, учусь играть на калимбе, изучаю английский, иногда занимаюсь выпечкой, люблю читать. Хотела бы найти друзей, чтобы вместе проводить время, общаться, ходить например на квесты, концерты и т.д.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Научиться танцевать
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Хочу найти хорошую подругу в Москве)
найти подругу, с которой сможем общаться обо всем
Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)
Прогуляться по Москве, пообщаться)
Ищу подругу
Ищу новые знакомства и подруг
хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать
Знакомство для дружбы или отношений
найти подругу🫀
Поиграть в лазертаг
Поиграть в настолки или погулять по Москве
В боулинг!
Погулять недалеко от дома или в центре
Поговорим о чём-нибудь?)
Ищу единомышленников съездить в заброшеную больницу в Хотьково
Очень ждём тебя❤️
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