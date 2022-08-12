Москва
Профиль пользователя Alex3993

фото пользователя Alex3993
фото #2 пользователя Alex3993

О себе

За активный отдых, люблю кататься на велике, самокате и просто гулять пешком, учусь играть на калимбе, изучаю английский, иногда занимаюсь выпечкой, люблю читать. Хотела бы найти друзей, чтобы вместе проводить время, общаться, ходить например на квесты, концерты и т.д.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Обзавестись новыми знакомствами

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900
Москва → Другое

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

маленькое фото пользователя Marishka1102
Москва → Другое

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

маленькое фото пользователя Lina_18
Москва → Другое

Хочу найти хорошую подругу в Москве)

маленькое фото пользователя anas.tasia
Москва → Другое

найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

Москва → Другое

Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

Москва → Другое

Прогуляться по Москве, пообщаться)

маленькое фото пользователя Augenblick
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Nadejda
Москва → Другое

Ищу новые знакомства и подруг

маленькое фото пользователя Myllatkka
Москва → Другое

хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck
Москва → Другое

Знакомство для дружбы или отношений

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подругу🫀

маленькое фото пользователя Leri
Москва → Другое

Поиграть в лазертаг

маленькое фото пользователя Hohster
Москва → Другое

Поиграть в настолки или погулять по Москве

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

В боулинг!

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Погулять недалеко от дома или в центре

маленькое фото пользователя CattyZh
Москва → Другое

Поговорим о чём-нибудь?)

маленькое фото пользователя Tvinsis
Москва → Другое

Ищу единомышленников съездить в заброшеную больницу в Хотьково

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Очень ждём тебя❤️

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