За активный отдых, люблю кататься на велике, самокате и просто гулять пешком, учусь играть на калимбе, изучаю английский, иногда занимаюсь выпечкой, люблю читать. Хотела бы найти друзей, чтобы вместе проводить время, общаться, ходить например на квесты, концерты и т.д.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

☣️ Токсичность

Москва → Другое Ищу единомышленников съездить в заброшеную больницу в Хотьково

Москва → Другое Погулять недалеко от дома или в центре

Москва → Другое Поиграть в настолки или погулять по Москве

Москва → Другое Знакомство для дружбы или отношений

Москва → Другое хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

Москва → Другое Ищу подругу или друга)) гулять по Москве, в свободное для обоих время)

Москва → Другое найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

Москва → Другое Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

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